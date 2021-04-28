Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и Главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком в связи с празднованием Пасхи в условиях карантина, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский заявил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируется. «Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в «красную» зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику», - отметил он. Президент поблагодарил руководителей церквей за помощь во время первой волны пандемии коронавируса в прошлом году, когда они информировали верующих о том, что важно беречь себя и своих близких.

Зеленский также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это - единственный путь к преодолению пандемии. «Поэтому для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации», - отметил он.

Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы люди сохраняли дистанцию ​​и надевали защитные маски.

В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение.

Кроме того, на встрече президенту сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций дошел к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной. Главы церквей выразили благодарность государству за включение священнослужителей вместе с социальными работниками во вторую волну вакцинации.

На встрече также обсудили поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский сообщил, что сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, главным вопросом которого является обсуждение возврата в режим тишины. В связи с этим Глава государства попросил предстоятелей церквей обратиться с посланием к верующим по поддержке восстановления режима прекращения огня, которое услышали во всей Украине, в частности на временно оккупированных территориях.

Президента проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал отдельное обращение по «пасхальному перемирию», в котором призвала всех, кто имеет соответствующие компетенции и власть, отложить оружие. Владимир Зеленский также пригласил предстоятелей на празднование 30-летия независимости Украины и выразил надежду на проведение совместной молитвы за Украину.