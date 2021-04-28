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С 1 мая 2021 компании запускают летний газовый продукт, согласно которому цена на газ в течение года будет оставаться неизменной. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства 28 апреля.

«Для большинства украинцев такая цена составит чуть менее 8 грн за куб. Осенью и зимой это обезопасит потребителей от резких скачков цен, ведь установленные цены повышать запрещено», - отметил Шмыгаль.

В то же время, по словам премьер-министра, правительство ожидает, что газопоставщики могут снизить цены на свои летние продукты летом, когда цена на газ на рынке традиционно пойдет на спад.  
ForUm

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