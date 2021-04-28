С 1 мая 2021 компании запускают летний газовый продукт, согласно которому цена на газ в течение года будет оставаться неизменной. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства 28 апреля.
«Для большинства украинцев такая цена составит чуть менее 8 грн за куб. Осенью и зимой это обезопасит потребителей от резких скачков цен, ведь установленные цены повышать запрещено», - отметил Шмыгаль.
В то же время, по словам премьер-министра, правительство ожидает, что газопоставщики могут снизить цены на свои летние продукты летом, когда цена на газ на рынке традиционно пойдет на спад.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время