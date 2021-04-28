Россия на основании принципа взаимности высылает двух сотрудников посольства Литвы в Москве и по одному сотруднику посольств Эстонии и Латвии, сообщил российский МИД. Им дали по семь дней на сборы.

Об этом решении было объявлено послам Латвии Марису Риекстиньшу, Литвы - Эйтвидасу Баярунасу и временному поверенному в делах Эстонии Пирету Рейтнамму Бенно. Их вызвали на Смоленскую площадь 28 апреля.

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», - говорится в сообщении МИД.

В этот же день в МИД был вызван посол Словакии Любомир Регак, и ему объявили о высылке трех сотрудников посольства страны, которые объявлены персонами нон грата.

Страны Балтии 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Словакия выслала трех сотрудников российского посольства 22 апреля.

17 апреля власти Чехии заявили, что подозревают российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в 2014 году в Врбетице.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим из страны выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.