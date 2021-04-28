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В Misen Enterprises AB и Misen Energy AB (Швеция) хотят взыскать сотни миллионов долларов с Украины из-за увеличения ренты на добычу газа в период ее работы с АО «Укргазвыдобування» по договорам о совместной деятельности (СД).

Согласно обнародованным материалам к запланированному на среду заседанию Кабинета министров, Misen подала запрос об открытии арбитражного производства против государства Украина 24 марта 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

В этой связи Министерство юстиции просит применить упрощенную переговорную процедуру закупки услуг юридических советников для защиты государства в арбитраже.

«В указанном запросе об арбитраже истцы ссылаются на намерение заявить о сотнях миллионах долларах США убытков, при этом точная сумма будет определена в дальнейших письменных пояснениях», - указано в пояснительной записке.

Продолжение судебных разбирательств с Украиной в арбитраже акционеры Misen должны одобрить 28 апреля 2021 года.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины в рамках правительственных антикризисных предложений летом 2014 года существенно повысила рентные ставки на добычу углеводородов, в т.ч. и в рамках договоров о СД.

В 2020 году завершилось арбитражное разбирательство между Misen и АО «Укргазвыдобування» (УГВ), в рамках которого шведская компания получила $47,06 млн от «дочки» «Нафтогаза».

УГВ в 2015 году заявило, что ООО «Карпатыгаз» и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. В 2016 году УГВ обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с «Карпатыгазом» и Misen.
ForUm

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