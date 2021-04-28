Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.

По информации пресс-центра ведомства, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств.

Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.

Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн грн; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.