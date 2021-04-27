В полицию сегодня, 27 апреля, в 15:00 поступило сообщение от 36-летней главной редактора интернет-издания, что в помещении городского суда адвокат нанес ей удар по руке и противоправно отобрал мобильный телефон. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

Следователи Ривненского районного управления выяснили, что между заявительницей и представителем стороны защиты одного из подозреваемых перед началом судебного заседания возник конфликт по проведению видеофиксации журналисткой, в результате чего мужчина нанес удар ей по руке и отобрал телефон.

В инцидент вмешались работники судебной охраны, которые вернули мобильный владелице.

Сведения по факту угрозы насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности, внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные следственные действия. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего.