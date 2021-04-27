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В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет, сообщила пресс-служба Минздрава.

Приоритет предоставляется людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.

Граждане этой возрастной категории могут записаться на вакцинацию непосредственно в ближайшем пункте вакцинации.
ForUm

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