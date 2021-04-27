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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква вручил от имени главы Украинского государства орден «За заслуги» III степени министру иностранных дел Республики Польша в 2018-2020 годах Яцеку Чапутовичу, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Находясь на посту министра иностранных дел Чапутович активно поддерживал Украину, в частности консолидируя усилия международного сообщества в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства. Он также последовательно поддерживал курс Украины в ЕС и НАТО, неоднократно подчеркивал важность усиления санкционного режима против России, противодействие проекту «Северный поток-2» и освобождении незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

Именно благодаря активной позиции Чапутовича была начата деятельность Люблинского треугольника.
ForUm

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