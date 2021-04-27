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Американские власти направили в Черное море патрульный катер Береговой охраны США Hamilton.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщает пресс-служба Шестого флота США.

«Патрульный катер Береговой охраны США Hamilton направляется в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США USS Roosevelt в Эгейском море», - сообщили в пресс-службе.

В Шестом флоте добавили, что катер Hamilton будет сотрудничать с союзниками США в НАТО и партнерами в регионе Черного моря.

Напомним, два российских больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море после «больших учений» РФ вблизи оккупированного Крыма.

 
ForUm

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