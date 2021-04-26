Два больших десантных корабля российского Северного флота - «Александр Отраковский» и «Кондопога» все еще остаются в Черном море после крупных учений в оккупированном Крыму.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Северного флота, передает УНИАН.

«Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода», - говорится в сообщении.

По словам российских военных, экипаж этих кораблей на учениях отрабатывал задачи совместно с войсками Южного военного округа.