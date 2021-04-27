также в разделеОбщество
ВСУ проводят стратегический сбор с руководящего состава
Расследователи: Взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции РФ против Украины 8
В Украине откроют 2127 пунктов вакцинации против COVID-19 9
МИД высылает из Украины российского консула в Одессе 18
До 1 июля украинцам выставят счета за «лишнюю» недвижимость 29
Зеленский 3 мая посетит Польшу 7
В Пентагоне считают, что еще рано оценивать заявления РФ об отводе войск 28
СМИ: Степанова собираются отправить в отставку 14
Минздрав: Украина выходит из третьей волны COVID-19 23
Степанов: Два украинских препарата могут стать основой для COVID-вакцины 19
Епифаний призвал людей из группы риска не посещать храмы на праздники 10
В Украине зафиксировано 7915 новых случаев COVID-19 24
26 апреля. Картина дня 23
РФ оставила в Черном море два больших десантных корабля после учений в Крыму 16
Зеленский предупредил об угрозе новой волны COVID-19 после Пасхи 19
На завтра в Украине – снег и заморозки 23
Иммунолог: Тест на антитела после COVID-вакцинации сдавать не нужно 28
Зеленский: Договоренность о перемирии находится на финальной стадии 18

Киберспециалисты Службы безопасности Украины не дали спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников - заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение на конфиденциальное сотрудничество. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

По замыслу «кураторов», человек должен был направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления. Заказчики хотели получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения, переписку с кураторами РФ.

Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8293 грн.
26
Теги