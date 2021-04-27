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Государственное бюро расследований разоблачило чиновника полиции, который вместо контроля за выполнением карантинных ограничений во время пандемии COVID-19 за деньги позволял работу развлекательных заведений и заведений общественного питания, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, заместитель начальника одного из районных управлений полиции в Киеве требовал от 5000 до 20000 гривен за неделю работы у руководителей заведений. За эти деньги он обещал не препятствовать работе учреждений и не привлекать к административной ответственности за нарушение норм карантина.

Полицейский был задержан при получении 13 000 гривен неправомерной выгоды. Ранее следователи ГБР задокументировали получение полицейским 25000 гривен неправомерной выгоды. В рамках следственных действий проводятся обыски по месту работы задержанного.
ForUm

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