За несколько дней до майских праздников и Пасхи погода в Украине улучшится.

Об этом заявил Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, сообщает OBOZREVATEL.

По его словам, уже со среды, 28 апреля, начнется потепление.

«Холодно будет до 27 апреля. Но 28 апреля осадки по всей территории Украины прекращаются и начинается постепенное повышение температуры, хотя в отдельных районах осадки еще могут сохраняться», – уточнил он.

По прогнозам синоптика, в среду еще возможны заморозки, но уже на следующий день ночная температура перейдет отметку в 0 градусов.

«Заморозки возможны до 28 числа включительно, а 29 числа они прекратятся. Но говорить о том, что это будут последние заморозки этой весны, пока рано, поскольку и в мае велика их вероятность. Меньше, но бывает», – пояснил Мурмыло.