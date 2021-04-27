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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина к снижению напряженности с Украиной и выразил «серьезную обеспокоенность» состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на France24.

В телефонном разговоре с Путиным президент Франции настаивал на необходимости уважать «основные права Навального». В понедельник российская власть приказала штабам Навального прекратить свою деятельность.

Макрон также призвал Путина «добросовестно и стабильно выполнять обязательства по уменьшению напряженности с Украиной», в частности путем отвода войск и тяжелого оружия от украинской границы. Наращивание российских войск за последние недели разожгло опасения возобновления боевых действий на востоке Украины.

Министерство обороны России заявило, что начало вывод войск на постоянные базы, после завершения масштабных маневров.

Кремль также сообщает, что Макрон проинформировал Путина о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Подтверждено настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в» нормандском формате», - заявили в Кремле.

 
ForUm

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