Журналисты-расследователи Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt заявят, что взрывы на складах в Чехии могли быть частью долгосрочной операции российского ГРУ против Украины.

Об этом говорится в новом материале расследователей, сообщает «Европейская правда».

Журналисты напоминают, что чешская полиция и спецслужбы работают с версией, что целью нападения во Врбетице были склады боеприпасов, на которых якобы должно было храниться оружие для Украины. В частности, нападение было направлено на товары болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, которые могли быть экспортированы украинским правительственным силам в ходе конфликта с Россией.

«Данные, проанализированные Bellingcat и его партнерами, подтверждают гипотезу, что взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции ГРУ, которая была направлена ​​на то, чтобы лишить Украину возможности приобретать оружие и боеприпасы, необходимые для защиты от российских войск», - говорится в публикации расследователей.

Они отмечают, что в июле 2014 года ГРУ начало координировать атаки на Востоке Украины, включая диверсионные действия подразделения 29155. Телефонные записи членов подразделения 29155 показывают, что в течение 2014 и 2015 годов они активно общались с российскими офицерами, которые принимали участие в войне на Донбассе, а также с местными командирами боевиков.

Члены группы 29155 действовали в то время как в Чехии, так и в Болгарии: действия подразделения были нацелены на болгарского торговца Эмилиана Гебрева и его компании EMCO, чья военная техника могла стать решающим фактором в обороне Украины, отмечают расследователи.

Как выяснила чешская полиция в ходе расследования, публично заявленной целью агентов ГРУ Чепиги и Мишкина было посещение склада боеприпасов в Врбетице, они заранее заказали оружие как покупатели. Они использовали фиктивные паспорта на фамилии Табаров и Попа.

Источники в украинских силовых структурах заявили, что одним из способов, с помощью которых ГРУ пыталось помешать поставкам оружия в Украине, были попытки купить его на европейской территории. Bellingcat и Respekt попытались выяснить, кто были люди, которые проявили интерес к товарам болгарского торговца Гебрева. Однако компания Imex Group заявила, что не может уточнить это из-за длительного расследования и запрета прокуратуры на предоставление информации.

«Только когда закупка оружия не удалась, руководство ГРУ могло перейти к насильственным действиям. Вскоре после того, как Гебрев отказался от продажи, шесть членов подразделения 29155 забронировали рейсы в Чехии и соседних стран», - говорится в публикации.

Напомним, в 2014 году в чешской деревне Врбетице произошло два взрыва на складах боеприпасов, которые арендовала компания Imex Group. Ее представитель сообщил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

По данным СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, 19 апреля вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.