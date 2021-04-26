Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей обратиться к верующим относительно соблюдения противоэпидемических мер во время посещения храмов.

Об этом он заявил во время брифинга по поводу вручения лицензии на эксплуатацию ядерной установки «ХОЯТ-2» (хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа) в Чернобыле, передает УНИАН.

«Мы сейчас видели кадры (во время посещения верующими храмов в Вербное воскресенье. – Ред.), где очень много людей, где очереди к церквям стоят – мне кажется, что из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где есть проблема», - сказал Зеленский.

«Я бы на месте глав церквей обратился еще раз ко всем людям и сказал им, чтобы все же они помнили, что вера очень важна, но она важна для живых, прежде всего», - добавил глава государства.

Напомним, в Украине по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, зафиксировано 5062 новых случая заболевания COVID-19.