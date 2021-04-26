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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отмечает, что объявление дипломата посольства Украины в Москве «persona non grata» лишено логики и не имеет никаких оснований, передает УНИАН.

«Очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России. Объявление дипломата посольства Украины в Москве «persona non grata» лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной», - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что ответить на эту провокацию Украина не заставит себя ждать.

«В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины», - сообщил представитель МИД.

Напомним, Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.
ForUm

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