Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение №101 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

«В связи с требованием 154 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады созвать внеочередное пленарное заседание ВР девятого созыва на 16:00 27 апреля 2021, на котором рассмотреть проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере (рег. № 5299)», - говорится в сообщении.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которого запланировано на нем.