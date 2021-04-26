Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на частичный отвод войск Российской Федерации, военная угроза в границах Украины является постоянной.



Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает УНИАН.

Зеленский приветствовал частичный отвод российских войск от границ Украины, назвав деэскалацию «маленькой победой» Киева и его союзников. Это был, по его словам, «шаг от эмоционального состояния к какому-то прагматическому решению, которое мы ожидаем здесь для региона Донбасса».

В то же время президент предостерег, что ситуация остается опасной.

«Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и российская армия, мы все это знаем, является очень мощной силой. Поэтому мы имеем это (угрозу. - Ред) постоянно на наших границах. И этот конкретный случай - это случай психологического давления. Мы готовы здесь к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избегать. Наши военные очень сильные, и мы готовы сдерживать любую угрозу агрессии», - сказал Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.