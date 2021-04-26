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Заморозки в Украине еще будут продолжаться и на этой неделе! Ночью они будут и на почве, и в воздухе, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра днем ожидается + 7 + 12 градусов, на юге и востоке + 10 + 14 градусов.

В западных и северо-восточных областях вероятен снег.

Днем во вторник в Украину зайдет циклон с юга. Сильные дожди возможны Одесской, Николаевской, Херсонской, местами в центральных областях.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве 27 апреля ночью заморозки, днем ​​около +10 градусов.

Повышение температуры воздуха в столице предполагается со среды-четверга.

«Во второй половине недели наконец потеплеет, однако подтянутся хотя и теплые, однако дожди», - отметила Диденко.
ForUm

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