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К 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы Укрпочта введет в обращение почтовую марку «Взгляд в будущее», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Купить марку в почтовых отделениях и официальном филателистическом онлайн магазине можно с 26 апреля. На художественной марке изображен одноименный мурал на восточной стене машинного зала Чернобыльской АЭС.

Его создал Валерий Коршунов, рисунок которого «Взгляд в будущее» победил в народном конкурсе на лучший эскиз муралов для проекта «Новое видение Чернобыльской АЭС». «Это третий выпуск почтовых марок, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. Работая над нынешним проектом, мы старались сделать его принципиально отличным от двух предыдущих. И мне кажется, нам это удалось! На конверте изображена черно-белая фотохроника тех страшных событий, последствия которых ощутил весь мир. Почтовую марку на контрасте украшает цветной мурал Валерия Коршунова «Взгляд в будущее», расположенный на здании станции. Название мурала и его сюжет дают надежду на возрождение зоны отчуждения», - прокомментировала начальник управления филателистической продукции Укрпочты Наталья Мухина.

Выпуск марки осуществлен при поддержке Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» и Национального музея «Чернобыль».

Номинал марки - V (эквивалент 9 грн), тираж - 130 000 экземпляров.

Укрпочта уже дважды выпускала художественные марки на тему Чернобыльской катастрофы. Впервые - в 1996 году, тогда появилась марка «10 лет Чернобыльской катастрофы», а 2016 было введено в обращение почтовую марку «Чернобыль - трагедия человечества».
ForUm

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