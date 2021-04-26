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Несмотря на провокационные действия России на границе с Украиной и ситуацию вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступает против усиления санкционного давления на Москву.

Об этом сообщает DW.

«Суть дипломатии», по словам главы внешнеполитического ведомства Германии, заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, «а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях». «Это в особенности касается России и конкретно сейчас», - подчеркнул Мас.

Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным и обе стороны уже обсуждают время и место проведения встречи.

«В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние, - отметил глава германского МИД, - уж точно не мы, в Европе».

Мас напомнил, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году ЕС уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также что европейские санкции были дважды введены за последние недели в связи с отравлением Навального.

Глава германской дипломатии высказался против еще более жестких мер, как того требуют, в частности, европарламентарии. Он выразил сомнение в том, что «очень жесткие санкции» в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: «Я думаю, что это приведет к обратному».

 
ForUm

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