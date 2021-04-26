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С полуночи 26 апреля на территории Львовской области отменяется красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области наблюдается стабилизация эпидемической ситуации распространения COVID-19 и есть все предпосылки перевести регион из красного в желтый уровень эпидемической опасности.

«Все 5 показателей, по которым проводится мониторинг, соответствуют указанным в постановлении Кабинета Министров. Видим спад заболеваемости за последнюю неделю минус 27%, а за последние три недели заболеваемость уменьшилась в два раза. Такая же ситуация и с госпитализацией. За последнюю неделю минус 20%, а за последние три недели количество госпитализаций уменьшилось в 2 раза», - отметил Ляшко и добавил, что также наблюдается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Таким образом по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено отменить с 00:00 26 апреля 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 во Львовской области.

Председателю ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

 
ForUm

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