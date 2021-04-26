В эфире белорусского телеканала ОНТ в воскресенье показали признания задержанных по делу о покушении на Александра Лукашенко.

«Я признаю себя виновным в участии в заговоре», - сказал журналист Александр Федута.

«Признаю свою вину», - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.

«Я признаю себя виновным», - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

Ранее ФСБ сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Беларуси на 9 мая, передает Интерфакс-Запад.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко», - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, Зенкович и Федута консультировались с представителями США и Польши.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на «Комитет национального примирения». «При этом Зенкович планировал стать «куратором» парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой», - отметили в ФСБ.

Заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

По делу о госперевороте был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.

Позже в КГБ Беларуси заявили, что Зенкович, был связан со спецслужбами США. «На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС Беларуси и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», - заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.