Болгарский торговец оружием и производитель оружия Эмилиан Гебрев признал, что его компания Emco поставляла военную технику в Украине после начала боевых действий на востоке в 2014 году.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на электронное письмо Гебрева в редакцию, передает Украинская правда.

«В электронном письме The New York Times Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на чешском складе оружия и что он долгое время отрицал: его компания Emco поставляла в Украину военную технику после 2014 года, когда сепаратисты, поддерживаемые российскими военными и спецслужбами, начали войну с украинскими силами», - говорится в статье.

Издание отмечает, что Гебрев сначала заявлял, что прекратил весь экспорт боеприпасов в Украину в начале войны в 2014 году. Но в пятницу он признал, что Emco подписала контракт с «уполномоченными украинскими компаниями» в конце 2014 года после начала войны.

В своем предыдущем электронном письме Гебрев настаивал на том, что оружие, которое хранилось на чешских складах, не было предназначено для Украины.

Один действующий и один бывший украинский чиновник на условиях анонимности сообщили, что Emco в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

По словам бывшего чиновника, чтобы российские сторонники в правительстве Болгарии не заблокировали поставки, ящики с боеприпасами были обозначены так, будто они предназначены для Таиланда.

В то же время Гебрев отрицает, что его компания неправильно обозначила какой-либо свой экспорт.

По словам бывшего чиновника, российское правительство все равно обнаружило поставки и давило на правительство Болгарии, чтобы прекратить их.

Болгарская прокуратура обвинила трех россиян в покушении на Гебрева в 2015 году с использованием вещества, очень похожего на «Новичок». Среди них был российский шпион Денис Сергеев, который якобы путешествовал под вымышленным именем Сергея Федотова и, как выяснилось, имел связь с делом Сергея Скрипаля.

В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошло два взрыва на складах боеприпасов, которые арендовала компания Imex Group. Ее представитель сообщил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

По данным СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, 19 апреля вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.