Болгарский торговец оружием и производитель оружия Эмилиан Гебрев официально отрицает какую-либо связь со взрывами на военных складах в Чехии в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении компании EMKO, сделанном от имени Гебрева, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Согласно официальному заявлению, бизнесмен никогда не экспортировал в Украину боеприпасы, произведенные в Чехии, и планов на такие сделки у него не было.

«Утверждение о том, что боеприпасы, уничтоженные в результате теракта в Чехии в 2014 году, предназначались для реэкспорта EMKO в Украину, не соответствуют действительности. Более того, EMKO никогда не экспортировала в Украину боеприпасы из Чехии. Мы можем доказать это документами», - заявила EMKO, добавив, что военный экспорт Болгарии в Украину «очень незначительный, если вообще есть».

«EMКO подтверждает свою готовность сотрудничать со следственными органами Чешской Республики и других союзных стран для установления истины в этом деле. EMKO готова сотрудничать со следственными органами Болгарии, если они проявят интерес», - говорится в сообщении.

Компания Гебрева также отметила, что сделанные до сих пор предположения о взрывах в Чехии в 2014 году содержат «ряд противоречий и даже взаимопротиворечащих заявлений».

Более того, компания Гебрева утверждает, что к взрыву в Болгарии и отравлению «Новичком» в Великобритании в 2018 году причастна российская разведка.

Болгарская прокуратура обвинила трех россиян в покушении на Гебрева в 2015 году с использованием вещества, очень похожего на «Новичок». Среди них был российский шпион Денис Сергеев, который якобы путешествовал под вымышленным именем Сергея Федотова и, как выяснилось, имел связь с делом Сергея Скрипаля.

В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошло два взрыва на складах боеприпасов, которые арендовала компания Imex Group. Ее представитель сообщил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

По данным СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, 19 апреля вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.