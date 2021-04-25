В ОРДЛО зафиксировано массовое скопление запрещенной военной техники с нарушением линий отвода и распространяется ложная информация о подготовке военной операции со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что с февраля текущего года Миссией ОБСЕ постоянно фиксируется существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенной минскими договоренностями.

Прежде всего речь идет о минометах и артиллерийских системы различного калибра, а также РСЗО.

«Частота фиксации указанного вооружения растет на фоне проведения РФ военных учений вблизи границ Украины и проходит под видом учений на полигонах, что обустроены на временно оккупированных территориях, и в ходе подготовки оккупантов к очередному военному параду», — отмечают в штабе.

22 апреля беспилотник ОБСЕ зафиксировал 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО.

Так в Луганской области наблюдатели обнаружили

6 реактивных систем залпового огня БМ-21 Град

25 самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика

5 противотанковых пушек МТ-12 Рапира

27 прицепных гаубиц: 24 единицы Д-30А Жаба калибра 122 мм и 3 гаубицы 2А65 Мста-Б, калибра 152 мм

В то же время в Донецкой области выявлены 3 прицепные гаубицы Д-30А Жаба калибра 122 мм.

Также на полигоне вблизи Бугаевки Луганской области, по данным воздушного наблюдения, выявлено:

87 боевых бронированных машин, на 5 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23

34 танка (Т-64 — 13 ед. И Т-72−21 ед.)

3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 Стрела-10

5 прицепных минометов 2С12 Сани

10 танков, 5 МТ-ЛБ и 3 боевые инженерные машины различного типа зафиксированы на полигоне вблизи Мирного, что в 28 км от Луганска.

23 танка разных типов и БРЭМ ВТ-55 Миссия ОБСЕ зафиксировала на полигоне вблизи населенного пункта Круглик у Луганска, а на территории аэродрома вблизи Победоносного наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 16 танков, 9 зенитно-ракетных комплекса (9К35 Стрела-10 — 6 ед., 9К33 Оса — 3 ед.) и 4 прицепные минометы 2Б9 Василек.

«В этом контексте, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВС Украины, что объясняется накоплением вооружения и военной техники вооруженных сил РФ в ОРДЛО», — отмечается в сообщении.

В штабе не исключают подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта.

Напомним, Швеция называет отвод российских войск «дымовой завесой».