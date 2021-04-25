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Модель адаптивного карантина в Украине не будет меняться на майские праздники, однако украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений, заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачила рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости», - отметил Шмыгаль.

По его словам, на следующей неделе еще больше областей могут выйти из "красной" зоны. 

Напомним, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что синодальные решения Православной церкви Украины по богослужениям на Пасху в период карантина, которые были приняты год назад, до сих пор остаются актуальными. 
ForUm

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