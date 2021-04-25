Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о смене глав СБУ в Киеве, Киевской области и Ивано-Франковской областях, сообщается на сайте президента.

Так, президентским указом Сергей Заяц был уволен с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и назначен на аналогичную должность в городе Киеве и Киевской области.

Также Зеленский на должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области назначил Виктора Назарука.

Предшественником Заяца на должности начальника ГУ СБУ в Киеве и области был Олег Головаш.

"Уволить Головаша Олега Олеговича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - сказано в сообщении указа №170/2021.