также в разделеПолитика
Отель заплатит штраф за вечеринку Тищенко на карантине 14
Посол Украины в Германии: Нужно полагаться только на собственные силы 21
Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами 76
МИД Украины заявил о поддержке Майи Санду 18
Россия закрыла часть районов Черного моря 35
Путин ограничил дипмиссиям «недружественных государств» найм сотрудников из России 36
В ООН прокомментировали заявление об отводе российских войск 24
Волкер оценил намерения Путина в Украине 44
Резников: Зеленский не поедет в Москву на встречу с Путиным 32
Кремль предложил нормандским советникам встретиться на Донбассе c участием боевиков 65
Миллион долларов на фейки против Николая Тищенко – блогер рассказала, кто начал медиа-атаку на нардепа 44
Эксперт: Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком 85
Романченко: Без Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе 27
Кравчук: Зеленский никогда не поедет в Москву к Путину 32
Нетаньяху готов стать посредником в переговорах между Украиной и РФ 31
Венедиктова оценила возможность открытия уголовного дела против Медведчука 24
Luzerner Zeitung: Санкции против Медведчука были введены под давлением ультраправых националистов 59
Кулеба: Заявление РФ об отводе войск не останавливает эскалацию 34

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о смене глав СБУ в Киеве, Киевской области и Ивано-Франковской областях, сообщается на сайте президента.

Так, президентским указом Сергей Заяц был уволен с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и назначен на аналогичную должность в городе Киеве и Киевской области.

Также Зеленский на должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области назначил Виктора Назарука.

Предшественником Заяца на должности начальника ГУ СБУ в Киеве и области был Олег Головаш.

"Уволить Головаша Олега Олеговича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - сказано в сообщении указа №170/2021.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
20
Теги