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Из-за мутации вируса и быстро растущего числа инфекций въезд из Индии разрешен только в исключительных случаях. С понедельника страна будет считаться зоной, зараженной вирусом, передает DW.

Чтобы предотвратить распространение мутации вируса в Германии, въезд из страны Южной Азии разрешен только в нескольких строго ограниченных исключительных случаях, начиная с понедельника.

Есть исключения, например, для немцев и иностранцев с правом проживания в Федеративной Республике. Однако они также должны показать отрицательный результат теста на корону перед въездом в страну и отправиться на карантин на 14 дней после прибытия.

«Чтобы не подвергать опасности нашу кампанию вакцинации, поездки в Индию должны быть существенно ограничены», — сказал федеральный министр здравоохранения Йенс Спан (ХДС) газетам медиа-группы Funke. Пока не решено, будет ли прекращено авиасообщение с Индией.

Напомним, в индийских COVID-больницах не хватает кислорода.
ForUm

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