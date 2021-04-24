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В Индии, которая второй день бьет рекорды по заболеваемости COVID-19, в больницах не хватает кислорода для лечения больных. Врачи грозятся не принимать новых пациентов.

Медики пишут в социальные сети и умоляют правительство пополнить запасы кислорода в больницы, иначе они прекратят прием новых пациентов.

Одна из крупных сетей частных больниц в Нью-Дели Max Hospital написала в Твиттере, что в одном из ее учреждений остался только часовой запас кислорода. Двумя днями ранее они подали петицию в Высший суд Дели, заявив, что у них заканчивается кислород.

В правительстве говорят, что начали перевозить баллонны с кислородом поездами. Также военно-воздушные силы начали доставлять кислородные баллоны и другое оборудование в районы, где они были необходимы. Также известно, что в Нью-Дели перевезли медперсонал для борьбы с коронавирусом.

В правительстве объясняют, что у них есть запасы кислорода на заводах, но эти заводы располагаются далеко от мест, где кислород так нужен.

«Мы увеличили производство, так как потребление кислорода стремительно растет. Но у нас есть ограничения, и самая большая проблема сейчас - это доставить его туда, где это необходимо», - сказал президент Всеиндийской ассоциации производителей промышленных газов Сакет Тику.

Также Министерство обороны сообщило, что доставит из Германии 23 мобильных кислородных завода, чтобы решить проблему нехватки кислорода. Каждый такой завод сможет производить 2400 литров кислорода в час.

Напомним, Индия возобновит поставки вакцины AstraZeneca в мае.
ForUm

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