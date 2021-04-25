Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, почти по всей стране ожидаются заморозки. А в Карпатах выпадет снег, что будет способствовать высокой лавинной опасности.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью 25-27 апреля в Украине, кроме южных регионов, ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -3 (II уровень опасности, оранжевый), в южных областях - заморозки на поверхности почвы от 0 до-5 (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 26 апреля в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).