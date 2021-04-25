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Сегодня Одесская область вышла из «красной» зоны карантина. Регион сразу перешел в «желтую» зону.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, с сегодняшнего дня в регионе ослабили карантин. В области снимают запрет с работы ТРЦ, кафе, ресторанов массовых мероприятий.

Поэтому вступают в силу ограничения "желтой" зоны.

Сейчас в "красной" зоне остаются Киев и 11 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7930 человек зафиксирован 231 летальный случай, 6574 пациента выздоровели. Всего за сутки сделали 54 270 тестов.
ForUm

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