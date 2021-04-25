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Киеву не следует надеяться на изменение политики ФРГ в отношении Украины после осенних выборов в бундестаг, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Комментируя интервью кандидата на пост канцлера от “зеленых” Анналены Бербок немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, он написал в Twitter в субботу, 24 апреля: «К сожалению, есть отказ как в предоставлении Киеву оборонительного оружия, так и по НАТО. Это разочаровывает».

«Поэтому пора отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы», — добавил дипломат.

В интервью, опубликованном ранее в тот же день, Анналены Бербок указала на перспективы членства Украины в ЕС и НАТО, но подчеркнула, что приоритет перед этим должен «стабильность непосредственно сейчас”. “К тому шаги по членству в НАТО так или иначе нереалистичные», — указала кандидат в канцлеры ФРГ.

В то же время, в свете напряженности между Украиной и Россией, она высказалась за усиление давления на Москву. По ее словам, Германия должна лишить строительство газопровода “Северный поток — 2” политической поддержки.
ForUm

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