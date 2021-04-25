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Двадцать один человек погиб и 40 пострадали в результате пожара в больнице в Багдаде, предназначенной для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на местный портал "Багдад аль-Яум". 

Сообщается, что эпицентром взрыва стало хранилище с кислородом. После взрыва произошел сильный пожар.

«Здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано более 20 пожарных расчетов», - говорится в сообщении. 

Как указывает агентство, число жертв может возрасти, так как огонь еще не локализован, и спасательная операция продолжается. По словам очевидцев, когда вспыхнул пожар, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов.

В момент взрыва, по данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в больнице находились порядка 120 человек. Около 90 были спасены.
ForUm

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