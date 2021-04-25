Боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 24 апреля. Среди украинских военных вследствие обстрелов никто не пострадал.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Российские наемники открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле Водяного, в пригороде Песков — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Новгородского, Лебединского и Троицкого оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, боевики 20 раз нарушили «тишину» на Донбассе.
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