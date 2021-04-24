Боевики на Донбассе опять обстреливали позиции украинских военных. За прошедшие сутки, 23 апреля, зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В ООС уточняют, что зафиксировали 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование на Донбассе за прошедшие сутки.

В частности, неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров. Возле Водяного боевики стреляли еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в пригороде Авдеевки, Пески и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южного позиции украинских военных обстреливали из минометов 120-го калибра и с противотанкового ракетного комплекса. А вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, у поселка Новгородское боевики осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки нет.

Кроме того сообщается, что зафиксировано и одно нарушение и сегодняшним утром. В районе Троицкого враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В ООС добавили, вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северное велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.

«Целью действий оккупантов остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на ведение огня в ответ с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророссийских наемников такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы по отношению к Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, боевики планируют фейковое наступление и теракт в церкви на Пасху. Об этом сообщает украинская развездка.