Властям Украины надо заботиться не о соответствии страны мировым ЛГБТ-«нормам», а об элементарном выживании народа.

Фото: епископ Виктор / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, епископ Виктор (Коцаба) в своем Телеграм-канале сообщил, что во время встречи ВСЦиРО с премьером Денисом Шмыгалем обсуждались темы необходимости поддержки государством института традиционной семьи.

По мнению епископа Виктора, «в наше время о таких вещах уже нужно говорить постоянно и на всех уровнях», потому что, «в значительной степени именно от государства зависит сохранение устойчивых традиционных норм».

Архиерей рассказал, что «внимание премьера было сосредоточено на необходимости недопущения распространения гендерной политики в учебно-воспитательный процесс», потому что, «эта идеология не только противоречит Священному Писанию и нормам морали, но и вызывает сопротивление верующих людей».

«Государство должно выработать четкую семейную политику на годы вперед, направленную на поддержку христианских ценностей и выход из демографического кризиса. Властям нужно понять, что сейчас стоит заботиться не о соответствии Украины мировым ЛГБТ-«нормам», а об элементарном выживании нашего народа», – считает епископ УПЦ.

Владыка уверен, что «Украина станет демократической и цивилизованной не тогда, когда разрешит однополые браки и введет гендерную идеологию, а тогда, когда Закон Божий будет инструкцией к жизни».