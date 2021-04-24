Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был проведен накануне с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Для созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon - это второй регулярный рейс на МКС. Предыдущий полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

В составе экипажа - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосиде. Предполагается, что космонавты проведут на орбите около полугода.