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Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был проведен накануне с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Для созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon - это второй регулярный рейс на МКС. Предыдущий полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

В составе экипажа - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосиде. Предполагается, что космонавты проведут на орбите около полугода.
ForUm

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