Пограничники Львовского отряда обнаружили 65,7 кг янтаря в микроавтобусе Volkswagen, который направлялся в Польшу через пункт пропуска Шегини.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Янтарь пытались скрыть в конструктивных особенностях авто - в полостях порогов. Водитель автобуса - 40-летний гражданин Украины. Ему грозит штраф до 170 000 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

В пограничной службе сообщили, что это самая крупная партия янтаря, обнаруженная в этом году на участке Львовского пограничного отряда.