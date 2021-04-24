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Вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется со следующей недели. Ее планируют использовать через две недели.

Он отметил, что вакцина уже растаможена и находится на национальном складе.

«В начале следующей недели будет доставлена во все области Украины... 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, даже при сегодняшних темпах иммунизации, используют в течение 2 недель. Ею будут прививать приоритетные группы и людей в возрасте 65+», - написал Ляшко.

Он добавил, что "в случае необходимости" часть партии будет оставлена для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали AstraZeneca/CoviShield. Вакцинация второй дозой начнется с 19 мая.
ForUm

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