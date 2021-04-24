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В США уже на этой недели могут возобновить исользование вакцины Johnson & Johnson. По крайней мере это рекомендовала Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает NBC.

В CDC считают, что преимущества от использования вакцины Johnson & Johnson перевешивают риски.

Также члены комиссии не рекомендовали регулирующим органам США ограничивать использование вакцины по возрасту или полу. В то же время они предложили возможность добавления предупреждения на этикетке о том, что вакцину не желательно использовать женщинам в возрасте до 50 лет.

Отменить паузу в использовании вакцины Johnson & Johnson могут уже в эти выходные.

Напомним, в ЕС обнаружили возможную связь вакцины Johnson & Johnson с тромбозом.
ForUm

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