Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило во вторник о возможной связи вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 с редкими случаями тромбоза, но отметило, что польза от препарата превышает риски.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление EMA.

«Комитет по безопасности EMA (PRAC) пришел к выводу, что к описанию товара для вакцины Janssen следует добавить предупреждение о необычных тромбах с низким уровнем тромбоцитов», - говорится в сообщении агентства.

«Медицинские работники и люди, которые будут получать вакцину, должны знать о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в крови в течение трех недель после вакцинации», - заявили в EMA.

Отмечается, что EMA исследовала все имеющиеся доказательства, включая восемь сообщений из США о серьезных случаях необычного тромбоза, один из которых имел летальный исход. Более 7 млн человек получили вакцину в США по состоянию на 7 апреля, говорится в сообщении.

Администрация США по пищевым продуктам и медикаментам в начале этого месяца решила прекратить вакцинацию препаратом Janssen «из соображений предосторожности». В результате фармацевтическая фирма решила отложить распространения вакцины в Европе, пока регуляторные органы оценивали любые риски.

На прошлой неделе EMA уже заявило, что учитывая последние детали, оно все еще считает, что преимущества вакцины превышают риски.

Пока непонятно, как различные страны будут интерпретировать последние указания EMA. Франция уже заявила, что будет использовать вакцину только для людей старше 55 лет.