Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 24 апреля.

Землетрясение зафиксировали в 00.23 по времени UTC (03.23 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 221 километре к северо-западу от населенного пункта Пангаи. Очаг залегал на глубине 289 километров.

Информация об угрозе цунами, а также возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее на этой неделе у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр находился на расстоянии 304 км от города Сиболга в провинции Северная Суматра.

Напомним, в начале апреля на Филиппинах после 200 землетрясений проснулся вулкан Таал на одном из островов. Был запрещен полет самолетов в районе вулкана.