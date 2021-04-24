также в разделеМир
Глава Евросовета созывает очный саммит лидеров ЕС
В США хотят возобновить использование вакцины Johnson & Johnson 8
Трюдо с супругой вакцинировались от коронавируса 10
Байден заявил Эрдогану, что признает геноцид армян 17
В индийских COVID-больницах не хватает кислорода 12
В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения на два месяца раньше 12
В МИД РФ советуют балтийским дипломатам «паковать вещи» 23
СМИ: Сотрудники ГРУ РФ были в Болгарии во время взрывов на складах оружия 118
В Белом доме не исключили введения новых санкций против РФ 13
Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя Молдовы 26
Литва из солидарности с Чехией вышлет российских дипломатов 15
РФ выслала пять польских дипломатов 56
Минздрав: До конца мая Украина получит еще 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca 13
В ПАСЕ отказались от призыва к РФ расследовать отравление Навального 21
«У нас толстая кожа»: у Байдена ответили на угрозы Путина 28
В ЕС намерены начать расследование против AstraZeneca 31
Названа дата саммита НАТО в 2021 году 12
Российские военные проводят учения в Крыму, прилетел Шойгу 16

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 24 апреля.

Землетрясение зафиксировали в 00.23 по времени UTC (03.23 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 221 километре к северо-западу от населенного пункта Пангаи. Очаг залегал на глубине 289 километров.

Информация об угрозе цунами, а также  возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее на этой неделе у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр находился на расстоянии 304 км от города Сиболга в провинции Северная Суматра.

Напомним, в начале апреля на Филиппинах после 200 землетрясений проснулся вулкан Таал на одном из островов. Был запрещен полет самолетов в районе вулкана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
9
Теги