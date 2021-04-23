Впервые за последние 13 лет украинские врачи пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Сегодня, 23 апреля, после успешной операции его выписали из Киевского центра ТКМ», - говорится в сообщении.

В декабре 2020 парню диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Лейкоциты, тромбоциты и гемоглобин были критически снижены: его костный мозг не производил клетки крови. Единственным вариантом выздороветь ему была трансплантация костного мозга.

Донором для Александра согласился стать его 20-летний брат. Забор клеток состоялся 16 марта 2021 в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет».

17 марта после 13-летнего перерыва состоялась операция по трансплантации костного мозга взрослому пациенту от донора.

23 апреля, на 36-й день после операции, Александра Цимбалюка выписали из Киевского центра ТКМ.

Киевский центр ТКМ - единственное место в стране, где выполняли такие операции. С 2003 года их сделали 6. Последняя - в 2008-м. Далее из-за отсутствия специфического оборудования вынуждены были прекратить. С тех пор все взрослые украинцы с раком крови и апластической анемией, которые даже имели донора среди родственников, вынуждены были ехать за границу.

В 2020 году на средства Минздрава за границу на ТКМ отправили 138 взрослых украинцев. Одна такая операция стоила более 3,5 млн гривен. Сейчас трансплантации в Украине полностью оплачивает Минздрав Украины. Стоимость трансплантации костного мозга – 1,36 млн!