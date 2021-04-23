Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь намерен требовать от политических лишать депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают языковое законодательство.

Так, 21 апреля 2021 состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома, сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. В соответствии со статьей 56 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» мной как Уполномоченным по защите государственного языка уже осуществляются меры государственного контроля в отношении ряда депутатов и должностных лиц Харьковского городского совета. Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом», - отметил Креминь.

Он подчеркнул, что используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», но и депутатскую присягу. «В связи с этим мы будем обращаться в соответствующие политических сил с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу», - подчеркнул он.