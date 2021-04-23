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ГБР сообщило о подозрении адвоката, которая требовала у предпринимателя 160 тыс. долларов.

Женщину задержали во время получения средств, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Установлено, что адвокатесса решила обманом завладеть деньгами предпринимателя, который пытался вернуть 8 земельных участков, незаконно зарегистрированных на другое лицо.

Она заверила предпринимателя в том, что за «вознаграждение» сможет повлиять на Коллегию Министерства юстиции Украины по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции для принятия положительного решения об отмене регистрационных действий и возвращения ему земельных участков. Однако, по законодательству, данный вопрос и так должен был решиться в его пользу.

Известно, что адвокатесса действовала в сговоре с другими лицами, которых следствие еще устанавливает.

Таким образом, адвокатесса подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.  
ForUm

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