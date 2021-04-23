В случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 государство выплатит членам семьи, родителям, иждивенцам умершего 750-кратный размер прожиточного минимума, который с 1 января 2021 года составляет 2,27 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 31 марта 2021 года №371 «Некоторые вопросы государственной компенсации вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19».

В случае установления лице группы инвалидности, связанной с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации, выплата согласно этому постановлению проводится разово в следующих размерах:

400-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года - для лиц с инвалидностью I группы;

350-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года - для лиц с инвалидностью II группы;

300-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года - для лиц с инвалидностью III группы.

На эти выплаты Министерству здравоохранения выделено 55,92 млн грн.

Оказание медицинской помощи лицам вследствие возникновения осложнений после вакцинации проводится за счет средств, предусмотренных программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения, или других источников, не запрещенных законодательством.

Причинную связь инвалидности с осложнениями, возникшими после вакцинации, будут устанавливать на основании протокола расследования, проведенного группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.