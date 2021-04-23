В субботу есть вероятность мокрого снега в западных и северных областях Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дождь ожидается завтра в центральных областях (не существенно и с прояснениями) и на бостоке. На юге без осадков.
В воскресенье очередной атмосферный фронт принесет дожди.
Самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье – солнечно и тепло, до + 12 + 14 градусов. Также тепло будет в южной части - до + 13 + 15 градусов. А вот Запад, Север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего + 7 + 12 градусов.
Также на выходных при прояснениях ночью большая вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе.
В Киеве в субботу утром возможен мокрый снег и ночные заморозки. Температура ожидается + 7 + 9 градусов.
Потепление начнется с ближайшей среды!
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