В субботу есть вероятность мокрого снега в западных и северных областях Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождь ожидается завтра в центральных областях (не существенно и с прояснениями) и на бостоке. На юге без осадков.

В воскресенье очередной атмосферный фронт принесет дожди.

Самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье – солнечно и тепло, до + 12 + 14 градусов. Также тепло будет в южной части - до + 13 + 15 градусов. А вот Запад, Север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем ​​всего + 7 + 12 градусов.

Также на выходных при прояснениях ночью большая вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе.

В Киеве в субботу утром возможен мокрый снег и ночные заморозки. Температура ожидается + 7 + 9 градусов.

Потепление начнется с ближайшей среды!