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В РФ заявили о начале отвода войск от границ Украины 99

Заявление министра обороны РФ о начале отвода российских войск от украинских границ не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Само заявление министра Шойгу - позитивное событие. Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом», – отметил он.

«Во-первых, заявления - это хорошо, но мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО. Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины», – подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск.

«Украина благодарна международным партнерам за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации. Это помогло побудить Россию к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений. Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
ForUm

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